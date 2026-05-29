Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Янник Синнер отправился на медобследование после вылета с Ролан Гаррос — 2026
Проблемы, которых не ждали
Getty Images/Global Images Ukraine
Первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер собирается в ближайшие дни поехать в Турин (Италия), чтобы пройти медицинские обследования — выяснить, откуда взялись проблемы со здоровьем, которые у него возникли в последнее время, и проверить, в каком состоянии находится его организм, по информации главного редактора Punto de Break.
Янник Синнер не смог выйти в третий круг Открытого чемпионата Франции – 2026, проиграв аргентинцу Хуан-Мануэлю Серундоло (56-й номер рейтинга) со счётом 6:3, 6:2, 5:7, 1:6, 1:6.
Проблемы у Синнера начались в третьем сете на гейме на его подаче. Когда итальянец уступал в нём 0-40, он испытал недомогание. После общения с судьёй к итальянцу подошёл физио, Синнер пожаловался на тошноту и головокружение. Янник спросил, стоит ли ему пытаться вызвать рвоту, на что получил ответ, что можно пробовать. Затем он ушёл с корта для получения медицинской помощи, однако вернулся, чтобы продолжить матч.
Популярное сейчас
- Официально. Динамо объявило важное решение по поводу Ярмоленка
- Экс-вингер Динамо может перейти в клуб Первой лиги - на днях он стал игроком медиалиги
- Домчак официально в Праге, сборная Украины начала подготовку во Львове, а Мичел покинул Жирону. Главные новости за 28 мая
- Сенсация! Стародубцева обыграла на Ролан Гаррос вторую ракетку мира
- Ведущая DAZN покорила соцсети новыми фото со стадиона
- Слишком хороша для футбольной формы. Как секс-бомба из женского Вест Хэма взбудоражила всю Англию