Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
0 геймов, 0 брейк-пойнтов. Сорана Кырстя не оставила Сьерре ни единого шанса на пути к 1/8 финала Ролан Гаррос
Матч прошёл под диктовку румынки
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
18-я ракетка мира румынка Сорана Кырстя вышла в четвёртый круг "Ролан Гаррос", одолев аргентинку Солану Сьерру (68-я строчка мирового рейтинга) со счётом 6:0, 6:0. Матч продлился 56 минут.
Во время встречи Сорана Кырстя сделала три эйса, допустила одну двойную ошибку, реализовала 5 брейк-пойнтов из 18, попадание первой подачи составило 67%. Солана Сьерра не выполнила ни одного эйса, допустила пять двойных ошибок, не заработала брейк-пойнтов, попадание первой подачи – 58%.
В матче четвёртого круга "Ролан Гаррос" Сорана Кырстя встретится с китаянкой Ван Сиюй (148-е место в мировом рейтинге). Поединок состоится 31 мая в 12:00.Подписывайтесь на новости UA-Футбол в Google
Популярное сейчас
- Официально. Динамо объявило важное решение по поводу Ярмоленка
- В составе сборной Украины произошли очередные изменения перед первым тренировочным сбором под руководством Мальдеры
- Украинский защитник Шахтера официально стал игроком клуба Бундеслиги
- Характер сильнее ошибок. Марта Костюк продолжает свой путь на Ролан Гаррос
- Слишком хороша для футбольной формы. Как секс-бомба из женского Вест Хэма взбудоражила всю Англию
- Новый главный тренер сборной Украины тайно обручился с известной итальянской журналисткой