0 геймов, 0 брейк-пойнтов. Сорана Кырстя не оставила Сьерре ни единого шанса на пути к 1/8 финала Ролан Гаррос

18-я ракетка мира румынка Сорана Кырстя вышла в четвёртый круг "Ролан Гаррос", одолев аргентинку Солану Сьерру (68-я строчка мирового рейтинга) со счётом 6:0, 6:0. Матч продлился 56 минут.

Во время встречи Сорана Кырстя сделала три эйса, допустила одну двойную ошибку, реализовала 5 брейк-пойнтов из 18, попадание первой подачи составило 67%. Солана Сьерра не выполнила ни одного эйса, допустила пять двойных ошибок, не заработала брейк-пойнтов, попадание первой подачи – 58%.

В матче четвёртого круга "Ролан Гаррос" Сорана Кырстя встретится с китаянкой Ван Сиюй (148-е место в мировом рейтинге). Поединок состоится 31 мая в 12:00.