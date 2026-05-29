Свитолина провела мастер-класс для Корпач на Ролан Гаррос-2026

Первая ракетка Украины Элина Свитолина продолжает уверенно продвигаться по сетке Открытого чемпионата Франции по теннису. В матче третьего раунда (1/16 финала) грунтового мейджора украинская теннисистка, получившая от организаторов 7-й номер посева, не оставила шансов представительнице Германии Тамаре Корпач (WTA 95).

Для победы Свитолиной понадобилось 1 час и 31 минута. Матч завершился в двух сетах с убедительным счетом 6:2, 6:3.

Элина с самого начала захватила инициативу. Несмотря на то, что украинка на этот раз обошлась без эйсов (у соперницы — 1 подача на вылет), Свитолина продемонстрировала высокий процент попадания первой подачи (72%) и реализовала 6 из 14 брейк-пойнтов, полностью контролируя темп игры. В свою очередь Корпач много ошибалась, допустив 5 двойных ошибок, и сумела ответить лишь двумя брейками за весь матч.

Ролан Гаррос 2026. Одиночный разряд. Женщины. 1/16 финала

Элина Свитолина (Украина) [7] – Тамара Корпач (Германия) — 6:2, 6:3

За выход в следующий раунд Свитолина поборется с победительницей пары Пейтон Стернс (США, WTA 78) – Белинда Бенчич (Швейцария, WTA 11).

