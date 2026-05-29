Ига Швёнтек: Лучшие игроки мира иногда сталкиваются с трудностями
Тренировки с Надалем не прошли безследно
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Шестикратная чемпионка турниров серии "Большого шлема", третья ракетка мира польская теннисистка Ига Швёнтек рассказала о тренировках с известным испанским спортсменом Рафаэлем Надалем.
"Он показывает, что это не всегда легко. Всё не так, как на телевидении, когда он поднимает свой трофей: за кадром стоит очень многое. Даже лучшие игроки мира иногда сталкиваются с трудностями. Он умел с этим справляться и никогда не сдавался", — сказала Швёнтек на корте после матча.
Ига Швёнтек вышла в четвёртый круг Открытого чемпионата Франции — 2026. В третьем круге она обыграла соотечественницу Магду Линетт (73-я в рейтинге) со счётом 6:4, 6:4.
