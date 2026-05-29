“Ради Бога, держи дистанцию!”. Джокович поссорился с оператором на Ролан Гаррос
Серб заметно нервничал
Четвёртая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович сделал замечание оператору, ведущему трансляцию его матча с бразильцем Жоао Фонсекой в третьем круге "Ролан Гаррос" — 2026. По мнению Джоковича, камера была расположена слишком близко к нему. Эпизод попал в эфир после двух выигранных сербом сетов встречи.
"Ты можешь ещё ближе подойти? Ради бога, держи дистанцию!" — сказал эмоционально Джокович.
Novak Djokovic to the cameraman during his match against João Fonseca at Roland Garros:— The Tennis Letter (@TheTennisLetter) May 29, 2026
“Can you come more in my face? For God’s sake make some space”
"Ролан Гаррос" — 2026 среди мужчин завершится 7 июня. Действующим победителем турнира является испанец Карлос Алькарас, который в этом году не принимает участия в турнире из-за травмы.
