Камбэк удался. Стародубцева в паре с Линетт выходит во второй круг Ролан Гаррос-2026
Украинка продолжает свой путь к титулу
Украинская теннисистка Юлия Стародубцева успешно стартовала в парном разряде Открытого чемпионата Франции по теннису. На грунтовых кортах Парижа украинка выступает в паре с опытной польской теннисисткой Магдой Линетт.
В матче первого раунда украинско-польский тандем продемонстрировал характер и сумел переломить ход встречи против хозяек соревнований — французской пары Эльза Жакмо/Тианцоа Ракотоманга Раджаона. Проиграв первый сет, Юлия и Магда перехватили инициативу и вырвали победу в трех партиях.
Матч длился более двух часов и завершился со счетом 3:6, 6:4, 6:3 в пользу Стародубцевой и Линетт.
Ролан Гаррос. Парный разряд. Женщины. Первый круг
Юлия Стародубцева (Украина)/Магда Линетт (Польша) — Эльза Жакмо (Франция)/Тианцоа Ракотоманга Раджаона (Франция) — 3:6, 6:4, 6:3
Свой путь на Ролан Гаррос Стародубцева и Линетт продолжат уже завтра, в субботу. Во втором круге их ждет непростое испытание против сеяной пары Тереза Михаликова (Словакия)/Оливия Николлс (Великобритания).
