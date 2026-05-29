  4. Сенсация в третьем круге. Якуб Меншик обыграл седьмую ракетку мира и вышел в 1/8 финала Ролан Гаррос-2026
Сенсация в третьем круге. Якуб Меншик обыграл седьмую ракетку мира и вышел в 1/8 финала Ролан Гаррос-2026

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
27-я ракетка мира чешский теннисист Якуб Меншик в третьем круге "Ролан Гаррос" — 2026 одолел соперника из Австралии Алекса де Минора, занимающего в мировом рейтинге седьмое место. Встреча спортсменов продолжалась 2 часа 27 минут и завершилась со счётом 0:6, 6:2, 6:2, 6:3.

Ролан Гаррос. Третий круг

Якуб Меншик — Алекс де Минор 0:6, 6:2, 6:2, 6:3.

По ходу матча де Минор сделал два эйса, допустил четыре двойные ошибки и сумел реализовать пять брейк-пойнтов из семи. Меншик подал навылет шесть раз, сделал пять двойных ошибок и реализовал 7 брейк-пойнтов из 14 заработанных.

В следующем круге соперником Меншика станет 13-я ракетка мира теннисист без флага Андрей Рублёв.

