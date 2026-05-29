Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Новак Джокович потерпел сенсационное поражение в 1/16 финала Ролан Гаррос-2026
Серб оставался главным фаворитом на победу
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Четвёртая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович не смог выйти в четвёртый круг "Ролан Гаррос" – 2026, уступив бразильцу Жоао Фонсеке, занимающему в мировом рейтинге 30-е место.
Встреча соперников завершилась со счётом 6:4, 6:4, 3:6, 5:7, 5:7.
АТР. Ролан Гаррос. 1/16 финала
Новак Джокович — Жоао Фонсека 6:4, 6:4, 3:6, 5:7, 5:7
По ходу матча Фонсека сделал 11 эйсов, допустил одну двойную ошибку и реализовал 6 брейк-пойнтов из 15. Джокович подал навылет восемь раз, сделал также одну двойную ошибку и сумел реализовать 5 брейк-пойнтов из 16 заработанных.
В следующем круге Жоао Фонсека сразится с победителем матча между Каспером Руудом и Томми Полом.Подписывайтесь на новости UA-Футбол в Google
Популярное сейчас
- Собирается банда. Столичный клуб укрепился лучшим бомбардиром европейского чемпионата
- В составе сборной Украины произошли очередные изменения перед первым тренировочным сбором под руководством Мальдеры
- Украинский защитник Шахтера официально стал игроком клуба Бундеслиги
- Костюк получила легендарную соперницу на четвертый круг Roland Garros
- Багамская мамочка. Экс-чемпионка WWE разделась до белого бикини на пляже. ФОТО
- Абсолютный секс в алом купальнике. Жена форварда сборной Украины разделась до микро-бикини