Новак Джокович потерпел сенсационное поражение в 1/16 финала Ролан Гаррос-2026

Четвёртая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович не смог выйти в четвёртый круг "Ролан Гаррос" – 2026, уступив бразильцу Жоао Фонсеке, занимающему в мировом рейтинге 30-е место.

Встреча соперников завершилась со счётом 6:4, 6:4, 3:6, 5:7, 5:7.

АТР. Ролан Гаррос. 1/16 финала

Новак Джокович — Жоао Фонсека 6:4, 6:4, 3:6, 5:7, 5:7

По ходу матча Фонсека сделал 11 эйсов, допустил одну двойную ошибку и реализовал 6 брейк-пойнтов из 15. Джокович подал навылет восемь раз, сделал также одну двойную ошибку и сумел реализовать 5 брейк-пойнтов из 16 заработанных.

В следующем круге Жоао Фонсека сразится с победителем матча между Каспером Руудом и Томми Полом.