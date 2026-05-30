Свитолина – о войне в Украине: Для меня это часть моей жизни

Украинская теннисистка Элина Свитолина рассказала, как справляется с ментальным давлением во время матчей.

– Продолжая тему Украины: во время турниров некоторые игроки не заходят в соцсети, кто-то пытается оставаться в "пузыре". Если говорить именно об Украине и войне, пытаетесь ли вы избегать чтения новостей во время большого турнира или перед матчами? Как вы находите способ разделять эти вещи, учитывая, что из дома приходят такие трудные новости?

– Нет, я этого не делаю. Для меня это часть моей жизни. Так было с самого начала войны, и так будет всегда. От этого невозможно уйти. Конечно, это очень тяжело, это большое бремя, но это твоя жизнь. Ты не можешь от этого удрать, тебе приходится с этим справляться. Если случился трудный матч, значит, случился. Нужно подняться и выйти играть, если ты находишься в правильном ментальном состоянии для этого, если ты способна это сделать.

Но, к сожалению, уже много лет это реальность, в которой живут украинцы. Лично для меня, не знаю, как у других игроков, я не смогла бы просто сказать: "Ладно, что бы ни происходило в Украине, я от этого отключаюсь". Нет, для меня это моя жизнь. Там моя семья, там мои друзья, там очень многое, что для меня важно. Потому я не могу просто отключиться. Это часть меня, и я никогда не смогу это выключить.

