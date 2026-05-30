Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Свитолина рассказала, может ли Монфис стать ее тренером
Не смешивает работу и семью
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Украинская теннисистка Элина Свитолина рассказала, что ее муж, француз Гаэль Монфис, не станет персональным тренером нашей спортсменки после завершения карьеры.
"Я оставлю все как есть… Он мой муж, и я думаю, на этом этапе этого достаточно. Но он всегда помогает мне вне корта. Он уже часть моей команды. Он всегда будет рядом как советник" – сказала Элина.
Напомним, что Свитолина пробилась в четвертый круг Открытого чемпионата Франции. Наша спортсменка будет бороться за четвертьфинал в матче против швейцарки Белинды Бенчич.
Подписывайтесь на новости UA-Футбол в Google
Популярное сейчас
- ПСЖ – Арсенал. Анонс и прогноз финала Лиги Чемпионов на 30.05.2026
- Трансфер Барсы за 80 млн, замены в составе сборной, Конопля в Бундеслиге. Главные новости за 29 мая
- Зачем тогда играть в УПЛ? Гендиректор клуба-призера откровенно высказался о провале Украины в еврокубках
- Костюк получила легендарную соперницу на четвертый круг Roland Garros
- Звезда Отчаянных домохозяек – совладелица футбольного клуба. Свежие ФОТО горячей мамаситы
- Ведущая DAZN покорила соцсети новыми фото со стадиона