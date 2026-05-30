Свитолина рассказала, может ли Монфис стать ее тренером

Украинская теннисистка Элина Свитолина рассказала, что ее муж, француз Гаэль Монфис, не станет персональным тренером нашей спортсменки после завершения карьеры.

"Я оставлю все как есть… Он мой муж, и я думаю, на этом этапе этого достаточно. Но он всегда помогает мне вне корта. Он уже часть моей команды. Он всегда будет рядом как советник" – сказала Элина.

Напомним, что Свитолина пробилась в четвертый круг Открытого чемпионата Франции. Наша спортсменка будет бороться за четвертьфинал в матче против швейцарки Белинды Бенчич.