Джокович сделал откровенное признание после поражения в третьем круге RG-2026
Зато честно
Сербский теннисист Новак Джокович после поражения в третьем круге Roland Garros признался, что устал.
"Если честно, у меня кончились силы. Я не очень хорошо чувствовал себя на корте.
Он находил невероятные удары, попадал в линию. Не думаю, что я совершил ошибки в своей игре, он просто был лучше" – сказал Новак.
Напомним, что Джокович по хочу встречи с бразильцем Жоао Фонсекой выиграл два первых сета, однако затем проиграл три подряд партии.
