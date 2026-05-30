Олейникова проиграла в третьем круге Roland Garros-2026

Украинская теннисистка Александра Олейникова (WTA №65) проиграла в третьем круге турнира серии Grand Slam – Roland Garros-2026. В поединке 1/16 финала соревнований наша спортсменка уступила нейтральной Диане Шнайдер (WTA №23)

Счет матча 2-0 (7-5; 6-1) . В активе украинки 1 подача на вылет, 20 виннеров, 3 из 6 реализованных брейки, 6 из 12 отыгранных брейки, а в пассиве – 23 невынужденных и 2 двойных ошибок.

Спортсменки играли между собой в первый раз, счет стал 1-0 в пользу нейтралки. Олейникова впервые сыграла на Roland Garros. В лайв-рейтинге WTA Александра поднимается на 50-е место.