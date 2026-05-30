Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Олейникова проиграла в третьем круге Roland Garros-2026
Много неиспользованных шансов
https://www.gettyimages.com/Ukraine
Украинская теннисистка Александра Олейникова (WTA №65) проиграла в третьем круге турнира серии Grand Slam – Roland Garros-2026. В поединке 1/16 финала соревнований наша спортсменка уступила нейтральной Диане Шнайдер (WTA №23)
Счет матча 2-0 (7-5; 6-1). В активе украинки 1 подача на вылет, 20 виннеров, 3 из 6 реализованных брейки, 6 из 12 отыгранных брейки, а в пассиве – 23 невынужденных и 2 двойных ошибок.
Спортсменки играли между собой в первый раз, счет стал 1-0 в пользу нейтралки. Олейникова впервые сыграла на Roland Garros. В лайв-рейтинге WTA Александра поднимается на 50-е место.
Подписывайтесь на новости UA-Футбол в Google
Популярное сейчас
- Буяльский откровенно ответил, готов ли покинуть Динамо
- ПСЖ – Арсенал. Анонс и прогноз финала Лиги Чемпионов на 30.05.2026
- Трансфер Барсы за 80 млн, замены в составе сборной, Конопля в Бундеслиге. Главные новости за 29 мая
- Элина Свитолина после выхода в 1/8 финала Ролан Гаррос: Мечтала хотя бы раз сыграть на этом турнире
- Звезда Отчаянных домохозяек – совладелица футбольного клуба. Свежие ФОТО горячей мамаситы
- "Потому что могу". Экс-звезда UFC и бунтарка Playboy разделась до прозрачного мини на пляже. ФОТО