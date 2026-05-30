Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Свёнтек рассказала об ожиданиях от матча против Костюк на Roland Garros-2026
Прекрасное противостояние
Getty Images/Global Images Ukraine
Третья ракетка мира, полька Ига Свентек рассказала об ожиданиях от матча против украинки Марты Костюк в четвертом круге Roland Garros-2026.
– Вы уже знаете, что в четвертом круге будете играть против Марты Костюк. Это очень интересное противостояние, учитывая ваши успехи на Ролан Гаррос и ее результаты в этом сезоне. Что вы думаете об этом матче и как будете адаптироваться к условиям, ведь станет прохладнее?
– Да, посмотрим нао температуру и натяжке струн на ракетках, но очевидно, что игра будет выглядеть несколько иначе. Похоже, завтра тоже будет жарко, поэтому нам придется адаптироваться уже в тот день. Это не идеальная ситуация, но условия одинаковы для обеих игроков. Мы просто сделаем все возможное.
Безусловно, Марта проводит отличный сезон. Она всегда умела показывать хорошую игру. Ранее уже выходила в полуфиналы крупных турниров. Теперь она выиграла Мадрид и это отлично для нее. Но я сосредоточусь на себе, тактически подготовлюсь, как и перед любым другим матчем, а там увидим.
