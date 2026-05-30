  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. "Это мотивация для следующего поколения". Сергей Стаховский оценил прорыв украинских теннисисток на Roland Garros 2026
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

"Это мотивация для следующего поколения". Сергей Стаховский оценил прорыв украинских теннисисток на Roland Garros 2026

Теннис

Исторический турнир

"Это мотивация для следующего поколения". Сергей Стаховский оценил прорыв украинских теннисисток на Roland Garros 2026

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

В Париже проходит второй в сезоне турнир серии Grand Slam – Roland Garros. И еще до его старта Украина отметилась историческим достижением: впервые сразу семь представительниц нашей страны пробились в основную сетку соревнований.

На открытом чемпионате Франции сыграли Элина Свитолина, Марта Костюк, Даяна Ястремская, Александра Олейникова, Дарья Снигур, Юлия Стародубцева и Ангелина Калинина. Лидеры нашей сборной Элина Свитолина и Марта Костюк уже пробились в четвертый круг турнира.

О достижениях Украины и выступлениях наших девушек на престижном турнире эксклюзивно для UA-Футбол рассказал выдающийся украинский экс-теннисист Сергей Стаховский.

- По моему мнению, выступления наших девушек в этом сезоне в целом и на Roland Garros в частности феноменальны. Сам факт того, что два "Мастерса", Мадрид и Рим, выиграли украинки, считаю историческим достижением в истории WTA в целом. Надо посмотреть, удавалось ли это другим странам.

Выступление девушек на RG великолепно: первая победа Дарии Снигур в основе RG, победа Юлии Стародубцевой над Рыбакиной — это отдельный исторический эпизод.

Есть много чем гордиться и главное — мотивироваться следующим поколениям. Девушки показывают пример того, что даже в сложных психологических условиях можно добиваться наилучших результатов.

Марта Костюк в великолепной форме и уже вышла в 4-й раунд. Ожидания действительно высоки, но они оправданы.

Элина в отличной форме и психологически, и физически, и теннисно. Спорт непредсказуем, а значит, нам остается только болеть и надеяться, - сказал Сергей Стаховский.

Добавим, что следить за выступлениями украинских теннисисток на Roland Garros 2026 можно на Eurosport, который находится в сетке видеосервиса MEGOGO с украинским комментарием. Трансляции матчей с ссылкой на MEGOGO можно найти на страницах UA-Футбол.

Подписывайтесь на новости UA-Футбол в Google
По теме
yellow-arrow
Свёнтек рассказала об ожиданиях от матча против Костюк на Roland Garros-2026
yellow-arrow
Олейникова проиграла в третьем круге Roland Garros-2026
yellow-arrow
Костюк показала самые яркие кадры из третьего круга Roland Garros. Фото
Элина Свитолина Марта Костюк Сергей Стаховский Даяна Ястремская эксклюзив UA-Футбол Ангелина Калинина Rolland Garros Дарья Снигур Юлия Стародубцева Александра Олейникова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
250 000
На сайт
2
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости