"Это мотивация для следующего поколения". Сергей Стаховский оценил прорыв украинских теннисисток на Roland Garros 2026
Исторический турнир
В Париже проходит второй в сезоне турнир серии Grand Slam – Roland Garros. И еще до его старта Украина отметилась историческим достижением: впервые сразу семь представительниц нашей страны пробились в основную сетку соревнований.
На открытом чемпионате Франции сыграли Элина Свитолина, Марта Костюк, Даяна Ястремская, Александра Олейникова, Дарья Снигур, Юлия Стародубцева и Ангелина Калинина. Лидеры нашей сборной Элина Свитолина и Марта Костюк уже пробились в четвертый круг турнира.
О достижениях Украины и выступлениях наших девушек на престижном турнире эксклюзивно для UA-Футбол рассказал выдающийся украинский экс-теннисист Сергей Стаховский.
- По моему мнению, выступления наших девушек в этом сезоне в целом и на Roland Garros в частности феноменальны. Сам факт того, что два "Мастерса", Мадрид и Рим, выиграли украинки, считаю историческим достижением в истории WTA в целом. Надо посмотреть, удавалось ли это другим странам.
Выступление девушек на RG великолепно: первая победа Дарии Снигур в основе RG, победа Юлии Стародубцевой над Рыбакиной — это отдельный исторический эпизод.
Есть много чем гордиться и главное — мотивироваться следующим поколениям. Девушки показывают пример того, что даже в сложных психологических условиях можно добиваться наилучших результатов.
Марта Костюк в великолепной форме и уже вышла в 4-й раунд. Ожидания действительно высоки, но они оправданы.
Элина в отличной форме и психологически, и физически, и теннисно. Спорт непредсказуем, а значит, нам остается только болеть и надеяться, - сказал Сергей Стаховский.
Добавим, что следить за выступлениями украинских теннисисток на Roland Garros 2026 можно на Eurosport, который находится в сетке видеосервиса MEGOGO с украинским комментарием.
