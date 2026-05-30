"Это мотивация для следующего поколения". Сергей Стаховский оценил прорыв украинских теннисисток на Roland Garros 2026

В Париже проходит второй в сезоне турнир серии Grand Slam – Roland Garros. И еще до его старта Украина отметилась историческим достижением: впервые сразу семь представительниц нашей страны пробились в основную сетку соревнований.

На открытом чемпионате Франции сыграли Элина Свитолина, Марта Костюк, Даяна Ястремская, Александра Олейникова, Дарья Снигур, Юлия Стародубцева и Ангелина Калинина. Лидеры нашей сборной Элина Свитолина и Марта Костюк уже пробились в четвертый круг турнира.

О достижениях Украины и выступлениях наших девушек на престижном турнире эксклюзивно для UA-Футбол рассказал выдающийся украинский экс-теннисист Сергей Стаховский.

- По моему мнению, выступления наших девушек в этом сезоне в целом и на Roland Garros в частности феноменальны. Сам факт того, что два "Мастерса", Мадрид и Рим, выиграли украинки, считаю историческим достижением в истории WTA в целом. Надо посмотреть, удавалось ли это другим странам. Выступление девушек на RG великолепно: первая победа Дарии Снигур в основе RG, победа Юлии Стародубцевой над Рыбакиной — это отдельный исторический эпизод. Есть много чем гордиться и главное — мотивироваться следующим поколениям. Девушки показывают пример того, что даже в сложных психологических условиях можно добиваться наилучших результатов. Марта Костюк в великолепной форме и уже вышла в 4-й раунд. Ожидания действительно высоки, но они оправданы. Элина в отличной форме и психологически, и физически, и теннисно. Спорт непредсказуем, а значит, нам остается только болеть и надеяться, - сказал Сергей Стаховский.

