Исторический рекорд в Париже: Наоми Осака переписала собственную карьеру на Ролан Гаррос

Японская теннисистка Наоми Осака впервые в карьере вышла в четвёртый круг Открытого чемпионата Франции.

В матче третьего раунда четырёхкратная чемпионка турниров Grand Slam одолела американку Иву Йович – 7:6(5), 6:7(3), 6:4.

До этого розыгрыша лучшим результатом Осаки на "Ролан Гаррос" был выход в третий круг. Этой стадии она достигала в 2016, 2018 и 2019 годах, однако каждый раз не могла пройти дальше. В сезоне-2025 она завершила выступления в Париже в первом раунде.

Таким образом, Осака впервые пробилась в 1/8 финала французского мейджора и продолжает борьбу за пятый титул Grand Slam.

За место в четвертьфинале "Ролан Гаррос"-2026 японка сыграет с победительницей матча между Ариной Соболенко и Дарьей Касаткиной.