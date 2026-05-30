"Мне это вообще неинтересно": россиянка эмоционально ответила на претензии украинской теннисистки

Российская теннисистка Диана Шнайдер прокомментировала ситуацию после матча третьего круга Roland Garros, в котором обыграла украинку Александру Олейникову.

После игры Шнайдер отреагировала на высказывания соперницы относительно ее участия в выставочном турнире в Санкт-Петербурге, организованном, по словам Олейниковой, при поддержке "Газпрома", спонсора войны в Украине.

"Честно говоря, я понятия не имею, что она сказала или нашла в соцсетях. Вчера я просто тренировалась и готовилась к матчу, мне это вообще неинтересно. Больше никакие комментарии или видео в Instagram я лайкать не буду.

Что касается выставочного турнира – я весь год в разъездах и не вижу близких. Это моя единственная возможность сыграть перед семьей и друзьями и провести время дома, поэтому я должна ею воспользоваться.

Я здесь для того, чтобы делать свою работу – играть в теннис, показывать хорошую игру и наслаждаться второй неделей Ролан Гаррос, а не обсуждать инстаграм-лайки. У меня нет никаких комментариев по этому поводу", – сказала Шнайдер.