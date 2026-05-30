Теннис
Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Киченок совершила невероятный камбек и вышла в 1/8 финала Ролан Гаррос
Оформили камбек
Украинская теннисистка Надежда Киченок пробилась в 1/8 финала парного разряда Открытого чемпионата Франции 2026.
Во втором раунде украинка вместе с Макото Ниномией из Японии оформили камбек против тандема Эри Ходзуми (Япония) / У Фансень (Китайский Тайбэй). Встреча завершилась за 2 часа.
Ролан Гаррос 2026. Пары. 1/16 финала
Надежда Киченок (Украина) / Макото Ниномия (Япония) – Эри Ходзуми (Япония) / У Фансень (Китайский Тайбэй) [16] – 0:6, 7:6 (8:6), 6:2
После провального первого сета Киченок и Ниномия сумели переломить ход матча. Во второй партии они спаслись при счете 4:6 на тай-брейке, отыграв два матчбола, а затем уверенно довели дело до победы в решающем сете.
- Не только футбол. Все важнейшие новости в режиме Live в Telegram UA-Football
По теме
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- ПСЖ – Арсенал. Анонс и прогноз финала Лиги Чемпионов на 30.05.2026
- Буяльский откровенно ответил, готов ли покинуть Динамо
- "Победит в один мяч": Маркевич спрогнозировал, кто выиграет финал Лиги чемпионов
- Костюк получила легендарную соперницу на четвертый круг Roland Garros
- Звезда Отчаянных домохозяек – совладелица футбольного клуба. Свежие ФОТО горячей мамаситы
- Ведущая DAZN покорила соцсети новыми фото со стадиона
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
250 000
2На сайт
5 000