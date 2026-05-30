Киченок совершила невероятный камбек и вышла в 1/8 финала Ролан Гаррос

Украинская теннисистка Надежда Киченок пробилась в 1/8 финала парного разряда Открытого чемпионата Франции 2026.

Во втором раунде украинка вместе с Макото Ниномией из Японии оформили камбек против тандема Эри Ходзуми (Япония) / У Фансень (Китайский Тайбэй). Встреча завершилась за 2 часа.

Ролан Гаррос 2026. Пары. 1/16 финала

Надежда Киченок (Украина) / Макото Ниномия (Япония) – Эри Ходзуми (Япония) / У Фансень (Китайский Тайбэй) [16] – 0:6, 7:6 (8:6), 6:2

После провального первого сета Киченок и Ниномия сумели переломить ход матча. Во второй партии они спаслись при счете 4:6 на тай-брейке, отыграв два матчбола, а затем уверенно довели дело до победы в решающем сете.