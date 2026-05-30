Громкая сенсация в Париже: действующая чемпионка Ролан Гаррос вылетела уже в третьем круге

Действующая чемпионка "Ролан Гаррос" Коко Гофф сенсационно вылетела в третьем круге, уступив Анастасии Потаповой – 6:4, 6:7(1), 4:6.

Американка совершила камбэк во втором сете с 2:5, но проиграла тай-брейк. В решающей партии Гофф вела 3:1, однако потеряла преимущество и потерпела поражение.

Это лишь второе поражение Коко раньше четвертьфинала в Париже за семь участий в основной сетке. В последний раз такое случалось в ее дебютном выступлении шесть лет назад, когда она проиграла во втором круге.