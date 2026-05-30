Теннис
Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Громкая сенсация в Париже: действующая чемпионка Ролан Гаррос вылетела уже в третьем круге
Коко Гофф потеряла бешеное преимущество и покинула турнир
Getty Images / Global Images Ukraine
Действующая чемпионка "Ролан Гаррос" Коко Гофф сенсационно вылетела в третьем круге, уступив Анастасии Потаповой – 6:4, 6:7(1), 4:6.
Американка совершила камбэк во втором сете с 2:5, но проиграла тай-брейк. В решающей партии Гофф вела 3:1, однако потеряла преимущество и потерпела поражение.
Це лише друга поразка Коко раніше чвертьфіналу в Парижі за сім участей в основній сітці. Востаннє таке траплялося в її дебютному виступі шість років тому, коли вона програла в другому колі.
