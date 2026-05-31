Гауфф: Очень плохо дважды подряд одинаково проигрывать

Американская теннисистка, четвертая ракетка мира Коко Гауфф, прокомментировала поражение в матче 1/16 финала Открытого чемпионата Франции.

– Вы добились значительного успеха в своей карьере, выигрывая матчи, в которых не всегда играли по полной. Это одна из ваших сильных сторон. Интересно, чувствовали ли вы, что можете преодолеть этот предел сегодня, даже если дела обстояли не так, как нужно? Почему, в конце концов, нельзя было избежать этого?

– Я думаю, что я проиграла в Риме так же, как и здесь, что, по моему мнению, нехорошо. Никогда не хочется проигрывать одинаково дважды подряд. И я чувствую, что в Мадриде было что-то похожее, проигрывать так же. Одно дело проигрывать, но я думаю, что сегодня... я соревновалась. Я боролась изо всех сил. Но я не думаю, что играла так, как хотела, в решающие моменты.