Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Гауфф: Очень плохо дважды подряд одинаково проигрывать
Анализ от Коко
https://www.gettyimages.com/Ukraine
Американская теннисистка, четвертая ракетка мира Коко Гауфф, прокомментировала поражение в матче 1/16 финала Открытого чемпионата Франции.
– Вы добились значительного успеха в своей карьере, выигрывая матчи, в которых не всегда играли по полной. Это одна из ваших сильных сторон. Интересно, чувствовали ли вы, что можете преодолеть этот предел сегодня, даже если дела обстояли не так, как нужно? Почему, в конце концов, нельзя было избежать этого?
– Я думаю, что я проиграла в Риме так же, как и здесь, что, по моему мнению, нехорошо. Никогда не хочется проигрывать одинаково дважды подряд. И я чувствую, что в Мадриде было что-то похожее, проигрывать так же. Одно дело проигрывать, но я думаю, что сегодня... я соревновалась. Я боролась изо всех сил. Но я не думаю, что играла так, как хотела, в решающие моменты.
Подписывайтесь на новости UA-Футбол в Google
Популярное сейчас
- Зинченко обратился к главному неудачнику финала Лиги чемпионов
- "Это моя миссия". Забарный прокомментировал завоеванный трофей Лиги чемпионов
- “Боль никуда не денется”: Артета – о горечи поражения в финале, фоле на Мадуэке и промахе Габриэла
- Элина Свитолина после выхода в 1/8 финала Ролан Гаррос: Мечтала хотя бы раз сыграть на этом турнире
- Звезда Отчаянных домохозяек – совладелица футбольного клуба. Свежие ФОТО горячей мамаситы
- Жена защитника сборной Украины поразила сеть откровенной фотосессией