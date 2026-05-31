Антонелли: Честно говоря, я не думаю о чемпионате

Кими Антонелли, пилот команды "Мерседес" рассказал, не давит ли на него статус промежуточного лидера чемпионата Формулы-1.

"Честно говоря, я не думаю о чемпионате. Я просто сосредоточен на каждой гонке в отдельности.

Думаю, еще рано об этом говорить, и, конечно, сейчас у меня есть этот отрыв, но это не значит, что я могу расслабиться, просто расслабиться. Наоборот, мне нужно постоянно совершенствоваться и поднимать планку, потому что это будет непросто.

Соперники приближаются, а Джордж невероятно быстр, поэтому я, конечно же, постараюсь сосредоточиться на себе, получать удовольствие от вождения и действительно ехать как можно быстрее" – сказал Кими.