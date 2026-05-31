Осака – о матче против Сабаленко: Надеюсь, на этот раз мне удастся сохранять стабильность

Японская теннисистка Наоми Осака рассказала о своих ожиданиях от матча против Арины Соболенко в 1/8 финала Roland Garros.

– В этом сезоне вы уже в третий раз встретитесь с Ариной Соболенко. Что самое важное вы вынесли из двух предыдущих матчей против нее?

– Если честно, я даже не знала, что это уже третья встреча этого года (смеется). Поэтому не знаю – что угодно будет.

Мне кажется, я провела хороший матч против нее в Мадриде. Просто во втором и третьем сетах немного потеряла свой уровень. Надеюсь, на этот раз мне удастся сохранять стабильность и продолжать действовать агрессивно, а дальше будет то, что будет.