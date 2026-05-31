Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Осака – о матче против Сабаленко: Надеюсь, на этот раз мне удастся сохранять стабильность
Желаем удачи
Getty Images / Global Images Ukraine
Японская теннисистка Наоми Осака рассказала о своих ожиданиях от матча против Арины Соболенко в 1/8 финала Roland Garros.
– В этом сезоне вы уже в третий раз встретитесь с Ариной Соболенко. Что самое важное вы вынесли из двух предыдущих матчей против нее?
– Если честно, я даже не знала, что это уже третья встреча этого года (смеется). Поэтому не знаю – что угодно будет.
Мне кажется, я провела хороший матч против нее в Мадриде. Просто во втором и третьем сетах немного потеряла свой уровень. Надеюсь, на этот раз мне удастся сохранять стабильность и продолжать действовать агрессивно, а дальше будет то, что будет.
Подписывайтесь на новости UA-Футбол в Google
Популярное сейчас
- "Это моя миссия". Забарный прокомментировал завоеванный трофей Лиги чемпионов
- "Откровенная предвзятость": легенда МЮ обвиняет судей финала ЛЧ в принятии решений в пользу парижан
- Забарный выиграл ЛЧ с ПСЖ, Ливерпуль уволил Слота и будущее Ворсклы. Главные новости за 30 мая
- Элина Свитолина после выхода в 1/8 финала Ролан Гаррос: Мечтала хотя бы раз сыграть на этом турнире
- Жена защитника сборной Украины поразила сеть откровенной фотосессией
- "Потому что могу". Экс-звезда UFC и бунтарка Playboy разделась до прозрачного мини на пляже. ФОТО