Фантастика: Костюк разбила Свентек на пути в четвертьфинал Roland Garros
Ее просто не остановить
Украинская теннисистка Марта Костюк (WTA №15) победила в матче 1/8 финала турнира серии Grand Slam. В битве за четвертьфинал наша спортсменка одолела вторую ракетку мира, польку Игу Свентек.
Счет матча 2-0 (7-5; 6-1). В активе украинки 5 подач на вылет, 25 виннеров, 6 из 9 реализованных брейки, 6 из 9 отыгранных брейки, а в пассиве – 27 невынужденных и 4 двойных ошибок.
Спортсменки играли между собой в пятый раз, счет стал 4-1, но все еще в пользу польки. Костюк выиграла 16-й матч подряд на грунте. Для Марты это шестая в карьере победа над представителем ТОП-5 мирового рейтинга.
Костюк – вторая украинка в истории, которая сыграет в четвертьфинале Открытого чемпионата Франции. Сражаться за полуфинал Марта будет против победительницы матча Свитолина-Бенчич. В случае победы Элины в поединке против швейцарки украинское представительство в 1/2 соревнований будет обеспечено уже сегодня.
