Костюк – о победе над Свентек: Я до сих пор в шоке
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Украинская теннисистка Марта Костюк прокомментировала победу над полькой Игой Свёнтек в матче 1/8 финала Roland Garros-2026. Ее слова цитирует Суспільне Спорт:
"Я все еще в шоке. Ига – невероятный игрок, они четырежды выигрывала Ролан Гаррос. Я действительно не могу поверить, что мне удалось сегодня ее победить.
Моя победная серия на грунте? Я стараюсь просто получать удовольствие, возможно, это самое важное. Я проснулась с утра и подумала, какой невероятный день будет впереди, что буду играть здесь против Иги.
Я стараюсь не фокусироваться на исходе. Потому что я играю в теннис, потому что люблю его, а не ради побед. Я хочу делать людей счастливыми" – сказала Марта.
