Впервые в истории! Украинское дерби выведет нашу теннисистку в полуфинал Ролан Гаррос

Встреча Костюк – Свитолина принесет гарантированный рекорд

Украина впервые в истории гарантировала себе место в полуфинале "Ролан Гаррос". Это стало возможным благодаря тому, что в четвертьфинале турнира встретятся Элина Свитолина и Марта Костюк.

Для Свитолиной это шестой в карьере четвертьфинал в Париже и 15-й на турнирах Grand Slam. Несмотря на четыре полуфинала на "мейджорах", на "Ролан Гаррос" эту стадию она еще не покоряла.

Счет личных встреч между Свитолиной и Костюк – 1:1. Оба матча состоялись на харде: на Australian Open-2018 выиграла Элина, а в Торонто-2024 – Марта.

Теперь украинки впервые определят сильнейшую на грунте, и на кону будет стоять дебютный для обеих полуфинал "Ролан Гаррос".

