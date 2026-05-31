Слова, которые за душу берут: Свитолина оценила украинское дерби на Ролан Гаррос

Элина Свитолина поделилась ожиданиями от встречи с Мартой Костюк в четвертьфинале "Ролан Гаррос".

"Это будет прекрасная дуэль. Украина будет представлена в полуфинале – так что это прекрасно.

Я думаю, что это один из лучших турниров, которые можно для нас представить. Это прекрасное достижение для украинского тенниса, у нас так много теннисисток в топ-100. Еще и в такой сложной ситуации сейчас из-за войны.

Думаю, это вдохновляет будущее поколение – что это возможно, играть здесь и выигрывать", – сказала Свитолина.