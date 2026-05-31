Теннис
Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Слова, которые за душу берут: Свитолина оценила украинское дерби на Ролан Гаррос
Свитолина высказалась о мегадерби с Костюк
Getty Images / Global Images Ukraine
Элина Свитолина поделилась ожиданиями от встречи с Мартой Костюк в четвертьфинале "Ролан Гаррос".
Подписывайтесь на новости UA-Футбол в Google
"Это будет прекрасная дуэль. Украина будет представлена в полуфинале – так что это прекрасно.
Я думаю, что это один из лучших турниров, которые можно для нас представить. Это прекрасное достижение для украинского тенниса, у нас так много теннисисток в топ-100. Еще и в такой сложной ситуации сейчас из-за войны.
Думаю, это вдохновляет будущее поколение – что это возможно, играть здесь и выигрывать", – сказала Свитолина.
По теме
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Цыганик считает, что Шахтер должен выплачивать другим клубам УПЛ по 1 млн евро
- Польша – Украина. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию контрольного матча
- "Откровенная предвзятость": легенда МЮ обвиняет судей финала ЛЧ в принятии решений в пользу парижан
- Киченок совершила невероятный камбек и вышла в 1/8 финала Ролан Гаррос
- Футболист Динамо устроил стильную фотосессию с возлюбленной в центре Киева
- Жена защитника сборной Украины поразила сеть откровенной фотосессией
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
250 000
2На сайт
5 000