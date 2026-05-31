Костюк переписала статистику женского тенниса на Ролан Гаррос-2026

Вячеслав Кулаковский Автор UA-Футбол
Украинская теннисистка Марта Костюк продолжает переписывать статистику грунтового сезона-2026. Победа над бывшей первой ракеткой мира Игой Свентек в четвертом круге Ролан Гаррос стала для украинки уже 16-й подряд на грунтовом покрытии в этом году.

Благодаря этому достижению Костюк вошла в историю женского тенниса. Она стала лишь второй теннисисткой с 1975 года, находившейся за пределами первой десятки мирового рейтинга, которой удалось выиграть свои первые 16 матчей сезона на грунте.

Ранее подобный результат покорился только бельгийке Жюстин Энен в 2005 году. Тогда она занимала 12-е место в рейтинге WTA и выдала серию из 24 побед подряд на грунте, завоевав титулы в Чарльстоне, Варшаве, Берлине и на Ролан Гаррос.

Свой впечатляющий показатель Костюк сформировала благодаря победам на турнирах WTA 250 в Руане и WTA 1000 в Мадриде. Кроме того, украинка принесла сборной Украины очко в матчах квалификации Кубка Билли Джин Кинг. Теперь Марта продолжает борьбу за свой лучший результат на Открытом чемпионате Франции.

