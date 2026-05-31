Теннис

Украинский дуэт остановился в шаге от четвертьфинала Ролан Гаррос

Украинские теннисистки Ангелина Калинина и Даяна Ястремская завершили выступления в парном разряде Ролан Гаррос-2026, остановившись на стадии третьего круга.

В матче за выход в четвертьфинал украинский дуэт уступил вторым сеяным турнира Анне Данилиной из Казахстана и Александре Крунич из Сербии. Встреча продолжалась 1 час 31 минуту и завершилась победой фавориток в двух сетах.

Ролан Гаррос-2026. Парный разряд, 1/8 финала

Ангелина Калинина (Украина) / Даяна Ястремская (Украина) – Анна Данилина (Казахстан) / Александра Крунич (Сербия) [2] – 4:6, 4:6

Особенно обидным для украинок получился первый сет. Калинина и Ястремская дважды выходили вперед с брейком, ведя 3:1 и 4:2, однако не сумели удержать преимущество и позволили соперницам выиграть четыре гейма подряд.

Несмотря на поражение, турнир в Париже стал лучшим совместным выступлением украинок на соревнованиях Grand Slam. Ранее Калинина и Ястремская дважды играли вместе на мэйджорах, но впервые смогли добраться до третьего круга. На нынешнем Ролан Гаррос они одержали победы над парами Сюй Ифань / Цзян Синьюй и Татьяна Мария / Зейнеп Сонмез.

