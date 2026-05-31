Повторил достижение легенды: Зверев в шестой раз подряд пробился в четвертьфинал Ролан Гаррос

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Александр Зверев обыграл "лаки лузера" Йеспера де Йонга со счетом 7:6(3), 6:4, 6:1 и в шестой раз подряд вышел в четвертьфинал "Ролан Гаррос".

Это будет восьмой четвертьфинал в Париже для немецкого теннисиста за последние девять лет. По этому показателю он сравнялся с Джимми Коннорсом.

Всего Зверев сыграет 17-й четвертьфинал на турнирах Grand Slam, в котором поборется за 11-й полуфинал.

Соперником Александера будет 19-летний дебютант этой стадии на "мейджорах" испанец Рафаэль Ходар.

теннис Александр Зверев
Источник:
BTU
Опубликовал: Александр Кузнецов
