Теннис
Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Повторил достижение легенды: Зверев в шестой раз подряд пробился в четвертьфинал Ролан Гаррос
Фаворит "Ролан Гаррос" сравнялся с Коннорсом
Getty Images / Global Images Ukraine
Александр Зверев обыграл "лаки лузера" Йеспера де Йонга со счетом 7:6(3), 6:4, 6:1 и в шестой раз подряд вышел в четвертьфинал "Ролан Гаррос".
Это будет восьмой четвертьфинал в Париже для немецкого теннисиста за последние девять лет. По этому показателю он сравнялся с Джимми Коннорсом.
Всего Зверев сыграет 17-й четвертьфинал на турнирах Grand Slam, в котором поборется за 11-й полуфинал.
Соперником Александера будет 19-летний дебютант этой стадии на "мейджорах" испанец Рафаэль Ходар.Подписывайтесь на новости UA-Футбол в Google
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Польша – Украина 0:2. Текстовая онлайн трансляция товарищеского матча
- Польша – Украина. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию контрольного матча
- Цыганик считает, что Шахтер должен выплачивать другим клубам УПЛ по 1 млн евро
- Свитолина провела мастер-класс для Корпач на Ролан Гаррос-2026
- Звезда Отчаянных домохозяек – совладелица футбольного клуба. Свежие ФОТО горячей мамаситы
- Горячая бразильянка. Кто она – секси-жена лидера Барсы, которая 8 лет держала его во френдзоне
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
250 000
2На сайт
5 000