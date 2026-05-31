"Я была зажата": Свёнтек эмоционально объяснила поражение от украинки на Ролан Гаррос
Ига Свёнтек отдала должное Марте Костюк
Getty Images / Global Images Ukraine
Третья ракетка мира Ига Свёнтек прокомментировала поражение от Марты Костюк в четвертом круге "Ролан Гаррос".
"Это был не лучший мой день. Было много вещей, с которыми я могла справиться лучше. Но сегодня мне было очень трудно удерживать тот уровень, который хотела показывать. Очевидно, на такой стадии любая соперница, которая дошла до четвертого круга и провела несколько матчей, воспользуется такой возможностью. Так что поздравляю Марту.
Я потеряла контроль над матчем, и вернуться уже не было возможности – чувствовала себя всё хуже и хуже. Это отличается от поражения Элине Свитолиной в Риме или, скажем, Андреевой в Штутгарте.
Я знаю, что проиграла, потому что была зажата. Но такое случается не в первый раз, так что над этим нужно работать.
Честно говоря, для меня самое тяжелое поражение – когда матч в твоих руках, но ты принимаешь глупые решения и соперница возвращается. Так же тяжело, когда твой теннис просто ужасен и ты понимаешь, что была хуже той, с которой играла.
Но, мне кажется, сегодня я проиграла именно потому, что Марта воспользовалась возможностью, а я была очень зажата. По крайней мере, чувствую, что у этого есть причина и, возможно, есть решение. Надо верить, что я смогу через это пройти и что меня не будет так быстро выбивать из колеи", – сказала Свёнтек.
