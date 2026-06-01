Свитолина рассказала, как смогла переломить ход матча против Бенчич

Украинская теннисистка Элина Свитолина рассказала, как ей удалось переломить ход событий в матче против швейцарки Белинды Бенчич в 1/8 финала Открытого чемпионата Франции.

– Во втором сете вы вели в счете, потом потеряли свою подачу, но сразу сделали обратный брейк, выиграли партию, а потом сделали сопернице "баранку" в третьем сете. Как вам удается так быстро переключаться, когда что-то идет не по плану, а затем полностью перехватывать контроль над матчем?

– Я стараюсь просто продолжать бороться и концентрироваться на каждом отдельном розыгрыше и каждом отдельном гейме, не торопиться. Конечно, иногда нужно отдать должное сопернице. После счета 5:2 в мою пользу Белинда очень сильно вернулась в игру. Поэтому я пыталась оставаться максимально сосредоточенной психологически и продолжать бороться. Мне удалось использовать свой шанс и закрыть сет со счетом 6:4 на ее подаче. Когда ты играешь на поздних стадиях турнира, очень важно давать себе шанс бороться и конкурировать на самом высоком уровне. Сегодня я была очень довольна тем, хорошо я соперничала. Это помогло мне пройти через непростой и коварный второй сет, когда она уже почти вернулась в борьбу.