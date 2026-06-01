Свитолина раскрыла секрет успешного спортивного долголетия

Украинская теннисистка Элина Свитолина рассказала, как в серьезном для спортсменки возрасте ей удается продолжать выступать на высоком уровне.

– Когда вы были молодым игроком и только начинали карьеру в Туре, победы и поражения, наверное, воспринимались как вопросы жизни и смерти, как это часто бывает у молодых теннисисток. Сейчас вы много говорите о перспективе и более здоровом взгляде на вещи. Насколько сложно было перейти от такого мышления, которое помогало добиваться первых успехов, к более сбалансированному и одновременно успешному подходу?

– Да, это очень сложный переход. По крайней мере, для меня он был таким. Я родом из Украины, и моя семья очень сильно меня подталкивала и требовала многое. Думаю, это в какой-то степени восточноевропейский менталитет – проходить через настоящий ад ради побед. Конечно, всех воспитывают по-разному, но в моем случае было именно так. В этом есть как положительные, так и отрицательные стороны. Позитив в том, что в юности хочется заниматься многими вещами: гулять с друзьями, отдыхать, наслаждаться жизнью. Но, например, моя мама всегда очень сильно меня направляла и возвращала на верный путь, напоминая, что нужно много тренироваться и быть сосредоточенной на своих целях.

Но впоследствии, когда становишься взрослой женщиной, нужно в какой-то мере отделиться от этой зависимости от родителей или от людей, которые так сильно тебя подталкивали, и найти собственный путь, который позволит добиться баланса. Мне понадобились годы и годы, чтобы найти этот баланс, найти свой путь и победить этих внутренних демонов, если можно так сказать. Хотя я все еще борюсь с ними в каждом матче (улыбается). Мне кажется, что когда ты расширяешь свои границы и проходишь через такие моменты, ты растешь и учишься. Это часть процесса. Главное – не позволить этому сломить тебя психологически. Для меня это всегда было основной целью: оставаться сильной. Да, бывают плохие дни, но жизнь все равно прекрасна.