Свентек – о поражении от Костюк: Все как-то резко ухудшилось, и я играла все хуже и хуже

Польская теннисистка Ига Свентек прокомментировала поражение от украинки Марты Костюк в 1/8 финала Открытого чемпионата Франции.

– Вы так много добились в своей карьере. Вы выиграли так много матчей на этом корте. Можете ли вы поделиться, почему вы чувствуете, что сегодня были так напряжены? Что за этим стоит? Есть ли у вас какие-то представления, почему ваш форхенд, например, сегодня полностью выбил вас из игры?

– Ну, я имею в виду… мы не на сеансе терапии, поэтому я просто скажу. Причин может быть много. Я бы лучше поработала над этим без помощи других. Мне было немного труднее справиться со стрессом за последний год. Особенно пиком был Индиан-Уэллс в этом году. Сегодня я чувствовала себя не в себе, знаете… Я совершала ошибки, которых не хотела делать. Я хотела играть с осторожностью, но мяч летел не туда. Вдруг эти чувства вернулись. Я старалась поработать над этим, общаясь с собой внутри. Но сегодня было тяжело. Все как-то резко ухудшилось, и я играла все хуже и хуже.