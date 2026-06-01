Костюк – о Свитолиной: Она легенда украинского тенниса

Украинская теннисистка Марта Костюк поделилась своими ожиданиями от матча против Элины Свиолиной в 1/4 финала Открытого чемпионата Франции.

"Думаю, у нас действительно хорошие отношения. Она – легенда украинского тенниса. Для меня будет большой честью разделить с ней корт во вторник. Она проложила путь для многих украинских девушек и юношей. Она отлично выступает. Особенно в этом году он играет невероятно. Я с нетерпением жду этого матча. Я играла с ней два года тому назад. Конечно, я немного знаю, чего ожидать. Думаю, это будет хороший матч" – сказала Марта.