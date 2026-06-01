Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Костюк – о Свитолиной: Она легенда украинского тенниса
Две лучшие украинки в Туре
https://www.gettyimages.com/Ukraine
Украинская теннисистка Марта Костюк поделилась своими ожиданиями от матча против Элины Свиолиной в 1/4 финала Открытого чемпионата Франции.
"Думаю, у нас действительно хорошие отношения. Она – легенда украинского тенниса. Для меня будет большой честью разделить с ней корт во вторник. Она проложила путь для многих украинских девушек и юношей. Она отлично выступает. Особенно в этом году он играет невероятно. Я с нетерпением жду этого матча. Я играла с ней два года тому назад. Конечно, я немного знаю, чего ожидать. Думаю, это будет хороший матч" – сказала Марта.
Подписывайтесь на новости UA-Футбол в Google
Популярное сейчас
- Мальдера не пожал руку тренеру сборной Польши после матча: Урбан прокомментировал ситуацию
- Гонка за Золотым мячом: обновлён рейтинг главных претендентов на престижную награду после завершения сезона
- "Украина играет лучше нас? Это ненормально". В Польше эмоционально отреагировали на поражение
- Элина Свитолина после выхода в 1/8 финала Ролан Гаррос: Мечтала хотя бы раз сыграть на этом турнире
- Звезда Отчаянных домохозяек – совладелица футбольного клуба. Свежие ФОТО горячей мамаситы
- Жена защитника сборной Украины поразила сеть откровенной фотосессией