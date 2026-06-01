  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Костюк – о Свитолиной: Она легенда украинского тенниса
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Костюк – о Свитолиной: Она легенда украинского тенниса

Теннис
Обновлено

Две лучшие украинки в Туре

Костюк – о Свитолиной: Она легенда украинского тенниса

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинская теннисистка Марта Костюк поделилась своими ожиданиями от матча против Элины Свиолиной в 1/4 финала Открытого чемпионата Франции.

"Думаю, у нас действительно хорошие отношения. Она – легенда украинского тенниса. Для меня будет большой честью разделить с ней корт во вторник. Она проложила путь для многих украинских девушек и юношей. Она отлично выступает. Особенно в этом году он играет невероятно. Я с нетерпением жду этого матча. Я играла с ней два года тому назад. Конечно, я немного знаю, чего ожидать. Думаю, это будет хороший матч" – сказала Марта.

Украинскому дерби быть: Свитолина победила Бенчич в четвертом круге Roland Garros-2026

Подписывайтесь на новости UA-Футбол в Google
По теме
yellow-arrow
Свентек – о поражении от Костюк: Все как-то резко ухудшилось, и я играла все хуже и хуже
yellow-arrow
Свитолина раскрыла секрет успешного спортивного долголетия
yellow-arrow
Свитолина рассказала, как смогла переломить ход матча против Бенчич
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
250 000
На сайт
2
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости