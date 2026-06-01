Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Стало известно, когда Свитолина и Костюк сыграют четвертьфинальный матч Roland Garros-2026
Пусть выиграет самая лучшая
Getty Images / Global Images Ukraine
Завтра, 2 июня, в четвертьфинале турнира серии Grand Slam - Roland Garros-2026 сыграют Марта Костюк (WTA №15) и Элина Свитолина (WTA №7).
Сетка свела наших спортсменок именно на этой стадии соревнований и одна из украинок гарантированно сыграет в полуфинале одного из четырех наиболее именитых турниров в теннисе.
Матч Свитолина-Костюк состоится на центральном корте – Roland Garros, арене имени Филиппа Шатрие. Начало встречи – не раньше 14:00 по киевскому времени.
Напомним, что спортсменки играли между собой дважды. Счет очных противостояний – 1-1.
Подписывайтесь на новости UA-Футбол в Google
Популярное сейчас
- "Украинцы посрамили поляков во Вроцлаве". Украина – Польша. Обзор послематчевой польской прессы
- Первая победа Мальдеры со сборной Украины, гол Ярмоленко, лучший игрок сезона ЛЧ. Главные новости за 31 мая
- В Цюрихе определился чемпион мира по хоккею
- Элина Свитолина после выхода в 1/8 финала Ролан Гаррос: Мечтала хотя бы раз сыграть на этом турнире
- Звезда Отчаянных домохозяек – совладелица футбольного клуба. Свежие ФОТО горячей мамаситы
- Горячая бразильянка. Кто она – секси-жена лидера Барсы, которая 8 лет держала его во френдзоне