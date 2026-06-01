Стало известно, когда Свитолина и Костюк сыграют четвертьфинальный матч Roland Garros-2026

Завтра, 2 июня, в четвертьфинале турнира серии Grand Slam - Roland Garros-2026 сыграют Марта Костюк (WTA №15) и Элина Свитолина (WTA №7).

Сетка свела наших спортсменок именно на этой стадии соревнований и одна из украинок гарантированно сыграет в полуфинале одного из четырех наиболее именитых турниров в теннисе.

Матч Свитолина-Костюк состоится на центральном корте – Roland Garros, арене имени Филиппа Шатрие. Начало встречи – не раньше 14:00 по киевскому времени.

Напомним, что спортсменки играли между собой дважды. Счет очных противостояний – 1-1.