Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Серена Уильямс возобновляет карьеру посла 4-летнего перерыва
Уже заявлена на турнир в Великобритании
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
23-кратная победительница турниров серии "Большого шлема", бывшая первая ракетка мира 44-летняя американка Серена Уильямс официально возвращается в теннис.
Травяной турнир категории WTA-500 в Лондоне объявил, что легендарная американка сыграет в парном разряде соревнований в 2026 году. "Пятисотник" пройдёт с 8 по 14 июня.
Зимой 2026 года международное агентство по честности в теннисе обновило свой список восстановлений, где была указана Серена Уильямс, что вызвало резонанс у болельщиков. Спортсменка завершила свой шестимесячный повторный вход в пул антидопингового тестирования к середине февраля 2026 года.
44-летняя Уильямс завершила карьеру после Открытого чемпионата США — 2022.Подписывайтесь на новости UA-Футбол в Google
Популярное сейчас
- Готовится новый трансфер. Шахтер усилится игроком из УПЛ
- "Украинцы посрамили поляков во Вроцлаве". Украина – Польша. Обзор послематчевой польской прессы
- Непристойное поведение поляков и счастливый Мальдера. Закулисье матча Польша – Украина во Вроцлаве
- Фантастика: Костюк разбила Свентек на пути в четвертьфинал Roland Garros
- Футболист Динамо устроил стильную фотосессию с возлюбленной в центре Киева
- "Потому что могу". Экс-звезда UFC и бунтарка Playboy разделась до прозрачного мини на пляже. ФОТО