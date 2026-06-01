Серена Уильямс возобновляет карьеру посла 4-летнего перерыва

23-кратная победительница турниров серии "Большого шлема", бывшая первая ракетка мира 44-летняя американка Серена Уильямс официально возвращается в теннис.

Травяной турнир категории WTA-500 в Лондоне объявил, что легендарная американка сыграет в парном разряде соревнований в 2026 году. "Пятисотник" пройдёт с 8 по 14 июня.

Зимой 2026 года международное агентство по честности в теннисе обновило свой список восстановлений, где была указана Серена Уильямс, что вызвало резонанс у болельщиков. Спортсменка завершила свой шестимесячный повторный вход в пул антидопингового тестирования к середине февраля 2026 года.

44-летняя Уильямс завершила карьеру после Открытого чемпионата США — 2022.