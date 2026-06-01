Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Серена Уильямс прокомментировала новость о своём возвращении
Ждут все
фото - flashscore.com.ua
23-кратная победительница турниров серии "Большого шлема", бывшая первая ракетка мира 44-летняя американка Серена Уильямс прокомментировала появившийся ранее анонс своего возвращения в профессиональный теннис.
Ранее травяной турнир категории WTA-500 в Лондоне, Великобритания, который пройдёт с 8 по 14 июня, объявил, что спортсменка выступит в парном разряде соревнований в 2026 году.
"Турнир Queen's Club ощущается как идеальное место для того, чтобы начать новую главу. Трава подарила мне одни из наиболее значимых в карьере моментов, и я с нетерпением жду возвращения на соревнования на одну из величайших площадок этого вида спорта", — цитирует Уильямс BBC.Подписывайтесь на новости UA-Футбол в Google
Популярное сейчас
- Попытка попасть в УПЛ или билет в один конец? Стало известно, кто сыграет в стыковых матчах
- Первая лига. Праздник в Одессе. VAR помогает Черноморцу вернуться в УПЛ
- Черноморец - Металлист: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
- Элина Свитолина после выхода в 1/8 финала Ролан Гаррос: Мечтала хотя бы раз сыграть на этом турнире
- Жена защитника сборной Украины поразила сеть откровенной фотосессией
- Горячая бразильянка. Кто она – секси-жена лидера Барсы, которая 8 лет держала его во френдзоне