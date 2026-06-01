Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Феликс Оже-Альяссим вышел в четвертьфинал Ролан Гаррос — 2026
Продолжает борьбу за титул
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Шестая ракетка мира канадский теннисист Феликс Оже-Альяссим в четвёртом круге "Ролан Гаррос" – 2026 одержал победу над соперником из Чили Алехандро Табило, занимающим в мировом рейтинге 36-е место, и вышел в четвертьфинал турнира. Встреча спортсменов продолжалась 2 часа 8 минут и завершилась со счётом 6:3, 7:5, 6:1.
По ходу матча Оже-Альяссим подал навылет 17 раз, сделал две двойные ошибки и сумел реализовать пять брейк-пойнтов из шести заработанных. Табило выполнил пять эйсов, также допустил две двойные ошибки и не реализовал ни одного из трёх заработанных брейк-пойнтов.
В следующем круге Оже-Альяссим сразится с итальянцем Флавио Коболли.Подписывайтесь на новости UA-Футбол в Google
Популярное сейчас
- Это повлияло на результат. Эксперт назвал игрока, без которого Украина не попала на ЧМ
- Попытка попасть в УПЛ или билет в один конец? Стало известно, кто сыграет в стыковых матчах
- Зинченко вне планов? Полесье готовит первый трансфер в межсезонье
- Киченок совершила невероятный камбек и вышла в 1/8 финала Ролан Гаррос
- Футболист Динамо устроил стильную фотосессию с возлюбленной в центре Киева
- Горячая бразильянка. Кто она – секси-жена лидера Барсы, которая 8 лет держала его во френдзоне