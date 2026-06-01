Роллан Гаррос-2026. Маттео Берреттини обыграл 56-ю ракетку мира на пути к 1/4 финала
Разница в рейтинге составляет в 50 мест
Фото - Andrew Eichenholz / ATP Tour
105-я ракетка мира итальянский теннисист Маттео Берреттини в 1/8 финала "Ролан Гаррос" — 2026 обыграл соперника из Аргентины Хуан-Мануэля Серундоло, занимающего в мировом рейтинге 56-е место, и вышел в четвертьфинал турнира. Встреча спортсменов продолжалась 2 часа 29 минут и завершилась со счётом 6:3, 7:6 (7:2), 7:6 (8:6).
По ходу матча Серундоло подал навылет 16 раз, сделал четыре двойные ошибки и сумел реализовать один брейк-пойнт из двух заработанных. Берреттини выполнил пять эйсов, допустил одну двойную ошибку и реализовал два брейк-пойнта из пяти.
В четвертьфинале Берреттини сразится с победителем матча между Маттео Арнальди и Фрэнсисом Тиафо.
