Оже-Альяссим стал третьим среди действующих игроков не из Европы, которые выходили в 1/4 финала всех ТБШ
Отличился благодаря победе над чилийцем Алехандро Табило
Шестая ракетка мира канадский теннисист Феликс-Оже Альяссим стал третьим из действующих игроков неевропейского происхождения, которые выходили в четвертьфиналы всех турниров серии "Большого шлема" в мужском одиночном разряде. Сегодня, 1 июня, он пробился в 1/4 финала "Ролан Гаррос" – 2026, одолев чилийца Алехандро Табило.
Ранее среди действующих игроков, представляющих страны за пределами Европы, этого добивались Алекс де Минор (Австралия) и Кей Нисикори (Япония).
Также Оже-Альяссим стал первым канадцем в Открытой эре с подобным достижением.
В следующем круге Оже-Альяссим сразится с итальянцем Флавио Коболли. Мужской "Ролан Гаррос" — 2026 завершится 7 июня.
