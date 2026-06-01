Оже-Альяссим стал третьим среди действующих игроков не из Европы, которые выходили в 1/4 финала всех ТБШ

Отличился благодаря победе над чилийцем Алехандро Табило

Шестая ракетка мира канадский теннисист Феликс-Оже Альяссим стал третьим из действующих игроков неевропейского происхождения, которые выходили в четвертьфиналы всех турниров серии "Большого шлема" в мужском одиночном разряде. Сегодня, 1 июня, он пробился в 1/4 финала "Ролан Гаррос" – 2026, одолев чилийца Алехандро Табило.

Ранее среди действующих игроков, представляющих страны за пределами Европы, этого добивались Алекс де Минор (Австралия) и Кей Нисикори (Япония).

Также Оже-Альяссим стал первым канадцем в Открытой эре с подобным достижением.

В следующем круге Оже-Альяссим сразится с итальянцем Флавио Коболли. Мужской "Ролан Гаррос" — 2026 завершится 7 июня.

