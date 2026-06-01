  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Наоми Осака потерпела поражение в 1/8 финала Ролан Гаррос-2026
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Наоми Осака потерпела поражение в 1/8 финала Ролан Гаррос-2026

Теннис
Обновлено

Заставила соперницу понервничать

Наоми Осака потерпела поражение в 1/8 финала Ролан Гаррос-2026

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Японская теннисистка Наоми Осака завершила своё выступление на нынешнем Открытом чемпионате Франции, выбыв на стадии 1/8 финала.

В напряженном поединке четвертого круга Осака, которая в настоящее время занимает 16-е место в мировом рейтинге, не смогла одолеть лидера мирового посева белоруску Арину Соболенко. Встреча на грунтовых кортах Парижа длилась 1 час 29 минут и завершилась со счетом 5:7, 3:6 в пользу первой ракетки мира.

Несмотря на итоговый счет 0:2, Осака заставила фаворитку турнира серьезно понервничать, особенно в первом сете, где судьба сета решалась в заключительных геймах. Главной проблемой для Наоми стала агрессивная подача соперницы, которая выполнила 12 эйсов. Сама же японка сумела ответить двумя подачами на вылет, допустила четыре двойные ошибки и показала стопроцентную эффективность на брейк-пойнтах, реализовав единственный заработанный шанс на подаче Соболенко.

Нейтральная теннисистка в четвертьфинале встретится с 23-й ракеткой мира Дианой Шнайдер.

Ролан Гаррос — 2026. 1/8 финала

Арина Соболенко — Наоми Осака — 2:0 (7:5, 6:3)

Подписывайтесь на новости UA-Футбол в Google
По теме
yellow-arrow
Определились все четвертьфинальные пары в женском одиночном разряде на Ролан Гаррос-2026
yellow-arrow
Оже-Альяссим стал третьим среди действующих игроков не из Европы, которые выходили в 1/4 финала всех ТБШ
yellow-arrow
Роллан Гаррос-2026. Маттео Берреттини обыграл 56-ю ракетку мира на пути к 1/4 финала
Наоми Осака
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
250 000
На сайт
2
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости