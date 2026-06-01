Наоми Осака потерпела поражение в 1/8 финала Ролан Гаррос-2026

Японская теннисистка Наоми Осака завершила своё выступление на нынешнем Открытом чемпионате Франции, выбыв на стадии 1/8 финала.

В напряженном поединке четвертого круга Осака, которая в настоящее время занимает 16-е место в мировом рейтинге, не смогла одолеть лидера мирового посева белоруску Арину Соболенко. Встреча на грунтовых кортах Парижа длилась 1 час 29 минут и завершилась со счетом 5:7, 3:6 в пользу первой ракетки мира.

Несмотря на итоговый счет 0:2, Осака заставила фаворитку турнира серьезно понервничать, особенно в первом сете, где судьба сета решалась в заключительных геймах. Главной проблемой для Наоми стала агрессивная подача соперницы, которая выполнила 12 эйсов. Сама же японка сумела ответить двумя подачами на вылет, допустила четыре двойные ошибки и показала стопроцентную эффективность на брейк-пойнтах, реализовав единственный заработанный шанс на подаче Соболенко.

Нейтральная теннисистка в четвертьфинале встретится с 23-й ракеткой мира Дианой Шнайдер.

Ролан Гаррос — 2026. 1/8 финала

Арина Соболенко — Наоми Осака — 2:0 (7:5, 6:3)