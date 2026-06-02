  Определились все четвертьфинальные пары в женском одиночном разряде на Ролан Гаррос-2026
Определились все четвертьфинальные пары в женском одиночном разряде на Ролан Гаррос-2026

Восемь сильнейших теннисисток готовы разыграть путёвки в полуфинал

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

На Открытом чемпионате Франции по теннису "Ролан Гаррос" — 2026 определились все пары четвертьфинала в женском одиночном разряде. Стадия 1/8 финала принесла несколько неожиданных результатов, и теперь восемь сильнейших теннисисток готовы разыграть путёвки в полуфинал.

Главным и самым ожидаемым событием для украинских поклонников тенниса станет национальное дерби между Элиной Свитолиной и Мартой Костюк. Обе украинки продемонстрировали фантастическую форму на парижских кортах и теперь сойдутся в очном поединке за право войти в четверку лучших на турнире. Дополнительную интригу добавляет тот факт, что победительница этого украинского противостояния в полуфинале выйдет на победительницу пары Андреева — Кирстя, что открывает перед нашими девушками прекрасные перспективы на выход в финал Grand Slam.

Первые четвертьфинальные матчи на грунте Парижа стартуют уже во вторник, 2 июня. Элина Свитолина и Марта Костюк выйдут на корт вторыми, а начало их встречи запланировано не ранее 13:20 по киевскому времени.

  • Анна Калинская — Майя Хвалинская
  • Элина Свитолина — Марта Костюк
  • Мирра Андреева — Сорана Кирстя
  • Арина Соболенко — Диана Шнайдер
