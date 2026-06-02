Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Определились все четвертьфинальные пары в женском одиночном разряде на Ролан Гаррос-2026
Восемь сильнейших теннисисток готовы разыграть путёвки в полуфинал
На Открытом чемпионате Франции по теннису "Ролан Гаррос" — 2026 определились все пары четвертьфинала в женском одиночном разряде. Стадия 1/8 финала принесла несколько неожиданных результатов, и теперь восемь сильнейших теннисисток готовы разыграть путёвки в полуфинал.
Главным и самым ожидаемым событием для украинских поклонников тенниса станет национальное дерби между Элиной Свитолиной и Мартой Костюк. Обе украинки продемонстрировали фантастическую форму на парижских кортах и теперь сойдутся в очном поединке за право войти в четверку лучших на турнире. Дополнительную интригу добавляет тот факт, что победительница этого украинского противостояния в полуфинале выйдет на победительницу пары Андреева — Кирстя, что открывает перед нашими девушками прекрасные перспективы на выход в финал Grand Slam.
Первые четвертьфинальные матчи на грунте Парижа стартуют уже во вторник, 2 июня. Элина Свитолина и Марта Костюк выйдут на корт вторыми, а начало их встречи запланировано не ранее 13:20 по киевскому времени.
- Анна Калинская — Майя Хвалинская
- Элина Свитолина — Марта Костюк
- Мирра Андреева — Сорана Кирстя
- Арина Соболенко — Диана Шнайдер
Популярное сейчас
- Жирона получила предложение по трансферу Цыганкова
- Это повлияло на результат. Эксперт назвал игрока, без которого Украина не попала на ЧМ
- Карпаты нашли замену Фаалу: клуб может подписать украинца из-за границы
- Фантастика: Костюк разбила Свентек на пути в четвертьфинал Roland Garros
- "Я так рада и горжусь тобой": жена Конопли трогательно отреагировала на трансфер мужа
- Горячая бразильянка. Кто она – секси-жена лидера Барсы, которая 8 лет держала его во френдзоне