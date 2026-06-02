Зверев – о роли фаворита RG: Сосредотачиваюсь на матчах, которые ждут меня впереди

Немецкий теннисист Александр Зверев (АТР №3) рассказал, задумывается ли о роли главного фаворита на титул Открытого чемпионата Франции.

– Как вы себя чувствуете, впервые подходя к турниру Grand Slam в статусе главного фаворита? Не говорите, что вы об этом не думали и что это не создает никакого давления.

– Почему бы вам просто самому не ответить на этот вопрос (улыбается)? Я дам тот же ответ, который дал два дня назад. Я сосредотачиваюсь на матчах, которые ждут меня впереди. Это единственное, что я могу контролировать.

Я сконцентрировался на матче против де Йонга, провел хороший поединок и победил. Теперь сосредоточусь на встрече против Рафаэля Ходара и надеюсь провести еще один хороший матч. Это единственное, что меня сейчас волнует.