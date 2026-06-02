Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Зверев – о роли фаворита RG: Сосредотачиваюсь на матчах, которые ждут меня впереди
Правильный подход к делу
https://www.gettyimages.com/Ukraine
Немецкий теннисист Александр Зверев (АТР №3) рассказал, задумывается ли о роли главного фаворита на титул Открытого чемпионата Франции.
– Как вы себя чувствуете, впервые подходя к турниру Grand Slam в статусе главного фаворита? Не говорите, что вы об этом не думали и что это не создает никакого давления.
– Почему бы вам просто самому не ответить на этот вопрос (улыбается)? Я дам тот же ответ, который дал два дня назад. Я сосредотачиваюсь на матчах, которые ждут меня впереди. Это единственное, что я могу контролировать.
Я сконцентрировался на матче против де Йонга, провел хороший поединок и победил. Теперь сосредоточусь на встрече против Рафаэля Ходара и надеюсь провести еще один хороший матч. Это единственное, что меня сейчас волнует.
Подписывайтесь на новости UA-Футбол в Google
Популярное сейчас
- Черноморец вышел в УПЛ, Карпаты могут подписать нападающего Сандерленда. Главные новости за 1 июня
- Проблемы только начинаются. Команда Первой лиги сыграет судьбоносный матч плей-офф не на своем стадионе
- Переезжает на 2000 км. Вингер сборной Украины присоединится к чемпиону Греции, – Романо
- Элина Свитолина после выхода в 1/8 финала Ролан Гаррос: Мечтала хотя бы раз сыграть на этом турнире
- "Я так рада и горжусь тобой": жена Конопли трогательно отреагировала на трансфер мужа
- Жена защитника сборной Украины поразила сеть откровенной фотосессией