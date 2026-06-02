Известная канадская теннисистка восхищается Свитолиной в текущем сезоне

Бывшая канадская теннисистка Эжени Бушар прокомментировала выступление Элины Свитолиной на Открытом чемпионате Франции.

"Прежде всего, этот турнир был сплошным хаосом. Работать на турнире, где проходит столько событий, было очень интересно. Мы увидели так много непредсказуемых матчей. Было несколько совершенно безумных дней, и мы думали: "Ладно, пожалуй, на этом сюрпризы на этой неделе закончатся [...]" Моей главной фавориткой еще до начала турнира была Элина Свитолина. Поэтому надо оставаться верной своему прогнозу. Она до сих пор продолжает уверенно выступать. После того, что я увидела в Риме сезон действительно может стать ее годом.

Мы вместе играли еще на юниорском уровне. На самом деле я победила ее в финале юниорского Уимблдона-2012. А потом четырежды встречалась с ней в профессиональном туре и я проиграла все четыре матча. Сейчас она добавила к своей игре агрессию и чувствует себя очень комфортно, повышая скорость своих ударов, особенно на форхенде. Мы и так знаем, что ее бэкхенд невероятно надежен, но теперь форхенд тоже стал настоящим оружием. Благодаря этому она опасна со всех сторон. И особенно в этих жарких условиях агрессивная игра приносит свои плоды" – сказала Эжени.