Украинка сыграет в полуфинале Roland Garros, стало известно против кого
Принципиальное противостояние
Элина Свитолина (WTA №7) или Марта Костюк (WTA №15) сыграют в полуфинальном матче турнира серии Grand Slam – Roland Garros-2026.
Одна из наших теннисисток будет бороться за первый в истории Украины финал "шлема" в матче против нейтралки Мирры Андреевой (WTA №8). В своем четвертьфинале она одолела представительницу Румынии Сорану Кырстю (6-0; 6-3).
Полуфинальный матч Roland Garros с участием украинки и нейтралки состоится в четверг, 4 июня.
Напомним, что Свитолина и Андреева играли между собой дважды, счет противостояний 1-1. Марта встречалась с нейтралкой также дважды, но оба матча выиграла.
