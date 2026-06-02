Свитолина и Костюк мило побеседовали перед стартом матча на Roland Garros-2026. Видео
Элина Свитолина (WTA №7) и Марта Костюк (WTA №15) играют в полуфинальном матче турнира серии Grand Slam – Roland Garros-2026.
Перед стартом очного противостояния наши спортсменки побеседовали в подтрибунном помещении и пожелали удачи друг другу.
Первый сет удалось выиграть Костюк, в то время как во второй партии с брейком лидирует Свитолина.
Marta Kostyuk and Elina Svitolina were bringing good vibes ahead of their quarter-final match???? pic.twitter.com/HH9iPDSX6r— TNT Sports (@tntsports) June 2, 2026
