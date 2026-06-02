Костюк побеждает Свитолину в украинском четвертьфинале на Roland Garros-2026
Фантастический поединок от наших девушек
Украинская теннисистка Марта Костюк (WTA №15) победила в поединке 1/4 финала Открытого чемпионата Франции. В битве за полуфинал она одолела свою соотечественницу Элину Свитолину (WTA №7).
Счет матча 2-1 (6-3; 2-6; 6-2). В активе Марты 4 подачи на вылет, 33 виннера, 6 из 11 использованных брейки, 3 из 8 отыгранных брейки, а в пассиве – 37 невынужденных и 3 двойных ошибки.
Марта и Элина сыграли свой четвертый очный матч, счет стал 2-2. Представительница Украины впервые в истории сыграет в полуфинале Открытого чемпионата Франции. В битве за финал Костюк будет бороться против нейтралки Мирры Андреевой (WTA №8).
Победная серия Костюк на грунте насчитывает уже 17 матчей подряд. В сезоне-2026 украинка не проиграла ни одного поединка на этом покрытии.
Свитолина в шестой раз в карьере сыграла в четвертьфинале Roland Garros, но ниразу не прошла дальше. Марта на этой стадии сыграла впервые.
Believe it, Marta ????#RolandGarros pic.twitter.com/iPac820hez— Roland-Garros (@rolandgarros) June 2, 2026
