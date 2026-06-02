Костюк посвятила матч против Свитолиной украинскому народу

Украинская теннисистка Марта Костюк (WTA №15) после победы в поединке против Элины Свитолиной (WTA №7) в четвертьфинале Roland Garros-2026 рассказала о своих впечатлениях от встречи.

"Это – исторический день. После стольких лет в Туре, после сомнений, сложностей, после первого четвертьфинала – я в первом полуфинале Grand Slam.

Перед историческим матчем с Элиной хочу напомнить, что сегодня была тяжелая ночь. Я хочу посвятить этот поединок украинским людям, украинскому народу и их стойкости. Слава Украине.

Отдельно хотела отметить Элину и ее особый вклад в развитие украинского тенниса, она невероятное вдохновение для нас.

Я до сих пор думаю, что до победы на Ролан Гаррос еще далеко. Но я надеюсь, что болельщики придут на полуфинал и поддержат меня" – сказала Марта.