Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Костюк посвятила матч против Свитолиной украинскому народу
Очень важные слова
https://www.gettyimages.com/Ukraine
Украинская теннисистка Марта Костюк (WTA №15) после победы в поединке против Элины Свитолиной (WTA №7) в четвертьфинале Roland Garros-2026 рассказала о своих впечатлениях от встречи.
"Это – исторический день. После стольких лет в Туре, после сомнений, сложностей, после первого четвертьфинала – я в первом полуфинале Grand Slam.
Перед историческим матчем с Элиной хочу напомнить, что сегодня была тяжелая ночь. Я хочу посвятить этот поединок украинским людям, украинскому народу и их стойкости. Слава Украине.
Отдельно хотела отметить Элину и ее особый вклад в развитие украинского тенниса, она невероятное вдохновение для нас.
Я до сих пор думаю, что до победы на Ролан Гаррос еще далеко. Но я надеюсь, что болельщики придут на полуфинал и поддержат меня" – сказала Марта.
Напомним, что в полуфинале Roland Garros-2026 Костюк сыграет против нейтралки Мирры Андреевой.Подписывайтесь на новости UA-Футбол в Google
Популярное сейчас
- Элина Свитолина – Марта Костюк. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча 1/4 финала Ролан Гаррос
- "Вы ведете Донбасс к гибели". Ахметов рассказал о состоянии Донбасс Арены в оккупации
- Черноморец вышел в УПЛ, Карпаты могут подписать нападающего Сандерленда. Главные новости за 1 июня
- Фантастика: Костюк разбила Свентек на пути в четвертьфинал Roland Garros
- "Я так рада и горжусь тобой": жена Конопли трогательно отреагировала на трансфер мужа
- Горячая бразильянка. Кто она – секси-жена лидера Барсы, которая 8 лет держала его во френдзоне