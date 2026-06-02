  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Костюк посвятила матч против Свитолиной украинскому народу
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Костюк посвятила матч против Свитолиной украинскому народу

Теннис

Очень важные слова

Костюк посвятила матч против Свитолиной украинскому народу

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинская теннисистка Марта Костюк (WTA №15) после победы в поединке против Элины Свитолиной (WTA №7) в четвертьфинале Roland Garros-2026 рассказала о своих впечатлениях от встречи.

"Это – исторический день. После стольких лет в Туре, после сомнений, сложностей, после первого четвертьфинала – я в первом полуфинале Grand Slam.

Перед историческим матчем с Элиной хочу напомнить, что сегодня была тяжелая ночь. Я хочу посвятить этот поединок украинским людям, украинскому народу и их стойкости. Слава Украине.

Отдельно хотела отметить Элину и ее особый вклад в развитие украинского тенниса, она невероятное вдохновение для нас.

Я до сих пор думаю, что до победы на Ролан Гаррос еще далеко. Но я надеюсь, что болельщики придут на полуфинал и поддержат меня" – сказала Марта.

Напомним, что в полуфинале Roland Garros-2026 Костюк сыграет против нейтралки Мирры Андреевой.

Подписывайтесь на новости UA-Футбол в Google
По теме
yellow-arrow
Костюк побеждает Свитолину в украинском четвертьфинале на Roland Garros-2026
yellow-arrow
Свитолина и Костюк мило побеседовали перед стартом матча на Roland Garros-2026. Видео
yellow-arrow
Украинка сыграет в полуфинале Roland Garros, стало известно против кого
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
250 000
На сайт
2
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости