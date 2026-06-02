Марта Костюк: Сегодня мы провели с Элиной исторический матч

Украинская теннисистка Марта Костюк поделилась своими эмоциями после победы над первой ракеткой Украины Элиной Свитолиной.

"Прежде всего я хочу начать с этого исторического матча, который мы сегодня провели с Элиной.

В Украине снова была очень тяжелая ночь, особенно в Киеве. Погибло много людей, и я хочу посвятить этот матч украинскому народу и его стойкости. Спасибо. Слава Украине!

Также, конечно, я хочу отметить Элину и ее невероятное влияние на украинский теннис, на украинцев, на меня лично и на всех, кто за нами наблюдает. Она невероятная борчиха. Я очень счастлива, что вышла в полуфинал, но еще раз хочу поблагодарить ее за этот удивительный матч".