18-я ракетка мира завершит карьеру по окончанию сезона

Getty Images / Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
18-я ракетка мира румынская теннисистка Сорана Кырстя высказалась о своей карьере после поражения в 1/4 финала на "Ролан Гаррос". Она проиграла нейтральной Мирре Андреевой со счётом 0:6, 3:6. В конце сезона спортсменка планирует завершить профессиональную карьеру.

"Остаюсь при своём решении уйти из спорта. Благодарна за то, как складывается мой год. Долговечность моей карьеры — одна из вещей, которыми горжусь больше всего. То, как я боролась, развивалась как игрок и как взрослела благодаря теннису. Всегда останусь рядом с теннисом", — сказала Кырстя на пресс-конференции.

Напомним, что "Ролан Гаррос" проходит с 24 мая по 6 июня.

