Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Зверев в трёх сетах обыграл Ходара на пути к полуфиналу Ролан Гаррос-2026
Немец поборется за выход в финал
https://www.gettyimages.com/Ukraine
Третья ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев в четвертьфинале "Ролан Гаррос" — 2026 одержал победу над соперником из Испании Рафаэлем Ходаром, занимающим в мировом рейтинге 29-е место, и вышел в 1/2 финала турнира.
Встреча продолжалась 2 часа 28 минут и завершилась со счётом 7:6 (7:3), 6:1, 6:3.
По ходу матча Ходар подал навылет один раз, не сделал ни одной двойной ошибки и сумел реализовать один брейк-пойнт из шести заработанных. Зверев сделал семь эйсов, не допустил двойных ошибок и реализовал 5 брейк-пойнтов из 11.
В полуфинале Зверев сразится с победителем матча между Якубом Меншиком и Жоао Фонсекой.Подписывайтесь на новости UA-Футбол в Google
Популярное сейчас
- Костюк побеждает Свитолину в украинском четвертьфинале на Roland Garros-2026
- Металлист 1925 покинут шесть игроков: на кого не рассчитывает Бартулович
- Элина Свитолина – Марта Костюк. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча 1/4 финала Ролан Гаррос
- Свитолина провела мастер-класс для Корпач на Ролан Гаррос-2026
- Жена защитника сборной Украины поразила сеть откровенной фотосессией
- Горячая бразильянка. Кто она – секси-жена лидера Барсы, которая 8 лет держала его во френдзоне